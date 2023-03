Giám sát tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn TP. Pleiku

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022; sáng 16/3, Tổ giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã tiến hành giám sát trực tiếp 6 dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Pleiku.

Theo đó, Tổ giám sát đã tiến hành khảo sát tại các dự án gồm: Trung tâm cây trồng và trồng, chế biến trưng bày sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Mpex Tây Nguyên làm chủ đầu tư; Đài hóa thân Hoàn Vũ thành phố Pleiku do Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực làm chủ đầu tư; Dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới Thống Nhất do Công ty TNHH một thành viên Trang Đức làm chủ đầu tư và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai do Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai làm chủ đầu tư. Trong 4 dự án này, có 3 dự án triển khai đầu tư thuận lợi; riêng Trung tâm cây trồng và trồng, chế biến trưng bày sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Mpex do chưa được giao mặt bằng nên chưa thể triển khai dự án.

Cùng với đó, Tổ giám sát đã khảo sát 2 dự án tại xã Gào, gồm: Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng công nghệ cao; Dự án trồng, chế biến, xuất khẩu rau củ quả ứng dụng công nghệ cao. Đây là các dự án đã có nhà đầu tư đăng ký khảo sát nhưng không triển khai các bước tiếp theo và cũng không thông báo lại cho chính quyền địa phương. Hiện UBND TP. Pleiku đang kiến nghị thu hồi dự án.

Thúy Diện – Phi Long

