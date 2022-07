Hôm nay (ngày 18/7), Tổ giám sát số 2 HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê giai đoạn 2017-2021. Tham gia buổi giám sát có đồng chí Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thị xã An Khê có tổng diện tích hơn 20.000 ha; trong đó diện tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là hơn 3.200 ha (gồm rừng sản xuất hơn 3.000 ha và rừng phòng hộ hơn 182 ha). Trong giai đoạn 2017-2021, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã đã kê khai, thu hồi đất lâm nghiệp và trồng rừng được hơn 1.000 ha, trồng hơn 90 ha cây phân tán, gần 2.590 cây cảnh quan. Cùng với đó, người dân tại các xã: Song An, Cửu An, Tú An, Xuân An đã trồng được gần 70 ha rừng. Cũng trong giai đoạn này, các ngành chức năng, các xã, phường tại địa phương đã tổ chức tuyên truyền công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng được 53 đợt với 2.568 lượt người tham gia. Nhờ đó tại địa phương chỉ để xảy ra 36 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và 1 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích hơn 95m2.

Qua giám sát thực tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút và các thành viên Đoàn giám sát đề nghị ngành chức năng, UBND các xã, đơn vị chủ rừng tại thị xã An Khê tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Bình Định. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động để ngày càng có nhiều người dân chung tay tham gia công tác trồng rừng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút cho biết: Thời gian tới, Đoàn giám sát sẽ có buổi làm việc cụ thể với lãnh đạo UBND thị xã An Khê và một số ngành liên quan của địa phương để đánh giá sát kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021; từ đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp thị xã An Khê vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

