Giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại huyện Đak Đoa

Sáng nay (ngày 28.7), Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai do bà Đinh Ly An – Phó trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại huyện Đak Đoa trong 2 năm ( 2020 và 2021).

Trong năm 2020 và 2021: Trên địa bàn huyện Đak Đoa xảy ra 259 vụ phạm pháp hình sự, làm 5 người chết, 12 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 3,8 tỷ đồng; phát hiện, xử lý 11 vụ với 31 đối tượng phạm tội về ma túy; 78 vụ/ 105 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng trong thời gian này, tại huyện Đak Đoa xảy ra 3 vụ cháy và 68 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người chết và 85 người bị thương. Với sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an; so với cùng kỳ năm 2018-2019, các loại tội phạm trên địa bàn huyện Đak Đoa có chiều hướng giảm sâu, tại địa phương không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; các vụ án đặt biệt nghiêm trọng đã được khẩn trương điều tra làm rõ, nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà huyện Đak Đoa nói chung, Công an huyện nói riêng triển khai thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các ban, ngành của huyện, chính quyền địa phương cấp xã và lực lượng công an cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với các kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở cũng như bổ sung trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Đoàn sẽ tổng hợp ý kiến báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định…/.

Đoàn Bình, R’Piên

