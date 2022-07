Giai đoạn 2002 – 2020, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng tỉnh Gia Lai đạt 17,75%

Trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của tỉnh Gia Lai đã có bước chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ tăng lên. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng có bước phát triển mạnh.

Theo báo cáo của tỉnh Gia Lai, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng bình quân giai đoạn 2002 – 2020 đạt 17,75%; chiếm 41,7% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và đóng góp trung bình 2,4 điểm, tương đương 31,7% vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh. Theo đánh giá, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của Gia Lai so với vùng Tây Nguyên có vị thế tương đối tốt; tương đương với tỉnh Lâm Đồng; xếp trên các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. Đối với lĩnh vực công nghiệp điện của Gia Lai có vị thế tuyệt đối so với các tỉnh Tây Nguyên và so với các tỉnh Nam Trung Bộ thì chỉ đứng sau Bình Thuận. Vị thế này sẽ tiếp tục thay đổi trong giai đoạn sắp tới khi một số dự án lớn về điện của tỉnh đi vào vận hành./.

