Giải cứu thành công 5 trẻ em bị kẹt giữa suối

Vào khoảng 18h, ngày 02/10, lực lượng cứu hộ và người dân trên địa bàn xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã giải cứu thành công 5 em nhỏ bị kẹt giữa dòng suối do mưa lớn.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, nhiều em học sinh (cấp 1 và 2) trên địa bàn xã rủ nhau xuống suối thác 2, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh tắm. Lúc này, ở thượng nguồn xảy ra mưa to, nước đổ về rất nhanh khiến ba học sinh không kịp vào bờ và bị mắc kẹt trên mỏm đá giữa suối; còn lại hai em khác may mắn qua được bên kia bờ. Đến khoảng 16 giờ, UBND xã Ia Blứ nhận được tin báo nên đã huy động lực lượng tham gia cứu hộ. Sau gần ba giờ mới giải cứu thành công, đưa các em vào bờ an toàn. Thời điểm giải cứu dòng nước chảy xiết, địa hình hiểm trở nên việc đưa các em lên bờ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dùng ròng rọc đu qua giữa suối, tiếp cận các em nhỏ bị mắc kẹt, sau đó, buộc dây thừng đưa các em vào bờ an toàn.

BT Ngọc Hà

Lượt xem: 1