Giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng nông sản chủ lực tăng cao hơn 10%

Theo báo cáo của Sở Công Thương Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 135 triệu USD, đạt 20,45% kế hoạch, tăng 29,16% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động xuất khẩu tại Gia Lai trong 2 tháng đầu năm tăng do giá xuất khẩu bình quân của một số mặt hàng nông sản chủ lực tăng cao hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021, cá biệt giá xuất khẩu cà phê tăng hơn 20%. Cùng với đó, tình hình mở cửa lại thị trường trong điều kiện bình thường mới trong nước cũng như các quốc gia khu vực châu Âu, châu Á và tại một số thị trường chính như EU, Mỹ…. đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh tăng khối lượng xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong 2 tháng đầu năm đạt 24,5 triệu USD, tăng 42,03% so cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu tăng do nhập khẩu cao su tự nhiên, trái cây từ các dự án đầu tư của một số doanh nghiệp tại Lào, Campuchia.

Lê Thư, Duy Linh

