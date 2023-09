Giá trị lịch sử và thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945

Tiếp nối thắng lợi vĩ đại của Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng khẳng định với toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”. Bản Tuyên ngôn Độc lập trở thành một mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, một áng văn lập quốc vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do.