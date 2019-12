Giá thịt heo tăng, sức mua giảm

Gần 2 tháng nay, giá thịt heo tại các chợ trên địa bàn tỉnh tăng cao, khiến sức mua giảm đáng kể.

Theo các tiểu thương bán thịt tại chợ, nguồn cung thịt heo vẫn dồi dào, song do giá thịt tăng cao nhất từ trước đến nay nên người tiêu dùng mua ít lại hoặc chuyển sang các loại thực phẩm tươi sống khác có giá cả phù hợp với túi tiền. Nếu như trước đây, thịt ba chỉ có mức 80.000 đồng/kg thì hiện tăng lên 130.000 đồng/kg, sườn non có giá đắt nhất 150.000 đồng/kg trước đây chỉ 90.000 đến 100.000 đồng/kg. Khi giá thịt heo tăng, sức mua của người dân giảm khiến mức tiêu thụ thịt heo tại các chợ cũng giảm đáng kể so với trước đây./.

Thiên Thanh, Phi Long

Lượt xem: