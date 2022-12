Gia Lai xảy ra 743 vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 734 vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, làm 26 người chết, 146 người bị thương; tài sản thiệt hại hơn 24 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19), hầu hết các tội phạm đều giảm sâu, như: Cố ý gây thương tích giảm 14,68%, cướp tài sản 33,3%, trộm cắp tài sản giảm 32,1% và hiếp dâm giảm 66,67% … Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang mở đợt cao điểm ra quân, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; bước đầu hàng loạt các vụ vi phạm về xâm phạm trật tự xã hội, trong đó có tội phạm hình sự đã bị phát hiện, xử lý…./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

