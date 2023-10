Gia Lai xảy ra 28 vụ cháy, nổ và làm chết 3 người

Theo tổng hợp từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai; 9 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ cháy, nổ, làm chết 3 người, tài sản thiệt hại khoảng 3,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy, nổ tăng 9 vụ; tương đương số người chết; tài sản thiệt hại tăng 1,1 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động trang bị phương tiện, kỹ năng chữa cháy nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

