Gia Lai: Từ đầu năm 2022 đến nay xảy ra 17 vụ đuối nước làm 22 trẻ tử vong

Đuối nước hiện là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ đuối nước khiến 22 trẻ em tử vong. Điều đáng nói, thời điểm này là mùa nắng nóng và là thời gian nghỉ hè; việc trẻ em, nhất là trẻ em ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng DTTS thường rủ nhau tắm ao, hồ, sông, suối còn diễn ra; vì vậy đuối nước ở trẻ em vẫn đang có nguy cơ cao.

Chỉ tính riêng trong tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ đuối nước làm 07 trẻ em tử vong. Thực tế cho thấy, thời gian gần đây các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao; mặc dù không ít trường học đã được trang bị bể bơi cũng như có chương trình dạy bơi cho trẻ, song số học sinh biết bơi từ những lớp học bơi hoặc tự học còn khá khiêm tốn và chủ yếu vẫn là ở thành phố, còn tại địa phương khác trong tỉnh thì hạn chế. Bên cạnh đó một phần cũng do không ít các gia đình, các bậc phụ huynh chưa thật sự quan tâm đúng mức đến con trẻ, nhất là việc trang bị cho trẻ những kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cũng như chưa có sự quản lý chặt chẽ con em mình. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em; tỉnh Gia Lai đã có chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em bằng nhiều giải pháp thiết thực và cụ thể. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh biết bơi an toàn và biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước nhằm giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

Lượt xem: