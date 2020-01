Gia Lai triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020

Năm 2019, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi kéo giảm 20 vụ, giảm 13 người chết và giảm 42 người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2018. Đặc biệt đây là năm thứ 4 liên tiếp Gia Lai kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với năm liền kề. Tuy nhiên theo đánh giá, hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, chính vì vậy, ngay khi bước vào năm 2020, tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những hạn chế, từ đó kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% so với năm 2019

Năm 2019, huyện Đức Cơ là địa phương thực hiện có hiệu quả nhất công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khi kéo giảm 10 vụ, 14 người chết và 3 người bị thương so với năm 2018. Tuy nhiên theo đánh giá, hiện nay công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở vẫn tồn tại nhiều diễn biến phức tạp, do đó ngay khi bước vào năm 2020, Đức Cơ đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Lê Duy Thịnh – Đội trưởng Đội CSGT Trật tự, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiếp tục chú trọng đến những điểm đen không đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời chú trọng tăng cường tuần tra kiểm soát vào những khung giờ cao điểm, từ 17h đến sau 22h hàng ngày. Đối với những hợp vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ quy định…thì chúng tôi kiên quyết xử lý và cương quyết hơn”.

Theo đánh giá từ các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2019 giảm cả 3 tiêu chí, song vẫn tăng cao trong vùng dân tộc thiểu số khi mà nhận thức của một bộ phận người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ còn hạn chế. Chính vì vậy, việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông ngay tại cơ sở được xem là hết sức quan trọng. Cùng với đó, Gia Lai cũng sẽ tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là xe hết niên hạn sử dụng, xe độ chế có nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông Vận tải – Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: “Cùng với các lực lượng chức năng và các địa phương thì tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các xe công nông, xe độ chế cũng như các xe máy mà được độ lại để chở các hàng lớn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện này”.

Cùng với đó, thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 “ Đã uống rượu bia – Không lái xe”, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung, quyết liệt xử lý nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

