Gia Lai: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2022 tăng 15,41% so với cùng kỳ năm 2021

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp của tỉnh 8 tháng đầu năm 2022 tăng 19,94% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 8 tháng ước đạt trên 17.130 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch và tăng 15,41% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: lĩnh vực công nghiệp khai khoáng giảm 4,39%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,33%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 33,28%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,75%. Một số sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2021 như: sản lượng điện, các sản phẩm chè, đường tinh chế, chế biến sữa, nước ép trái cây./.

Đức Hải, R’Piên

