Gia Lai tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tạo đột phá trong sản xuất công nghiệp

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, song đến cuối năm 2020, ngành công nghiệp của tỉnh vẫn từng bước phục hồi. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 22.519 tỷ đồng, đạt hơn 98% so với kế hoạch, tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước.