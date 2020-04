Gia Lai tiếp tục bố trí kinh phí xây dựng các công trình thủy lợi

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí để xây dựng mới 44 công trình thủy lợi với năng lực thiết kế tưới hơn 24.000 ha.

Theo đó, tỉnh ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi lớn như: hồ Ia Thul (huyện Ia Pa) với năng lực tưới 7.700 ha; suối Lơ (huyện Kbang) tưới 1.500 ha; hồ Đak Pờ Tó (huyện Mang Yang) tưới 2.150 ha. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tuyến đường ống chuyển nước từ hồ Ka Nak – An Khê để cấp nước tưới cho 7.400 ha đất nông nghiệp, kết hợp cấp nước sinh hoạt và các ngành kinh tế khác ở hạ du thủy điện An Khê góp phần phát triển kinh tế xã hội thị xã An Khê. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp sửa chữa các hồ chứa nước như: Hồ Ia Mlah, Plei Pai, Chư Prông, Biển Hồ, Tân Sơn; xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm nước cánh đồng lớn thuộc khu tưới công trình thủy lợi Ayun Hạ (huyện Phú Thiện).

Đoàn Bình, R’Piên

