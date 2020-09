Gia Lai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Với hàng loạt các giải pháp quyết liệt được triển khai, từ đầu năm đến nay, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi tiếp tục kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả năm 2020.

Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, 9 tháng của năm 2020 (từ ngày 15.12.2019 đến 14.9.2020), trên địa bàn tỉnh xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 158 người, bị thương 205 người. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 25 vụ, giảm 12 người chết và giảm 35 người bị thương. Đặc biệt có 10 địa phương trên địa bàn tỉnh giảm số người chết do tai nạn giao thông gồm: Huyện Kbang, Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pah, Chư Pưh, Ia Pa, Kông Chro, thị xã An Khê và thành phố Pleiku. Đây là kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn của chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tá Ngô Tiến Dũng – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Mang Yang cho biết: “Huy động sự vào cuộc, tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Chú trọng tận dụng được nguồn nhân lực tại địa phương là thôn trưởng, già làng, người có uy tín để làm công tác tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu vùng xa”.

Là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính vì vậy, để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm đạt mục tiêu kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông năm 2020, ngoài sự huy động của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì tập trung phân tích, đánh giá những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Trung tá Lê Duy Thịnh – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Đức Cơ cho biết: “Chúng tôi tiếp tục chú trọng đến những điểm đen không đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời chú trọng tăng cường tuần tra kiểm soát vào những khung giờ cao điểm, từ 17h đến sau 22h hàng ngày. Đối với những hợp vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là xử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ quy định…thì chúng tôi kiên quyết xử lý và cương quyết hơn”.

Ông Lê Văn Hạnh – PGĐ Phụ trách Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cũng nêu: “Tăng cường việc đào tạo, sát hạch về các cơ sở vùng sâu, vùng xa để đồng bào dân tộc thiểu số được học, được cấp giấy phép lái xe để họ có ý thức hơn; từ đó giáo dục con em mình chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông”.

Với sự vào cuộc một cách quyết liệt, tỉnh Gia Lai tin tưởng sẽ kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông năm 2020. Khi làm được điều này, thì đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Gia Lai kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm trước liền kề; điều mà ít địa phương trong cả nước có thể làm được…/.

