Gia Lai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020

Với hàng loạt các giải pháp quyết liệt được triển khai từ tỉnh xuống cơ sở, năm 2020, tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi kéo giảm được cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2019. Với kết quả này, Gia Lai trở thành điểm sáng trong cả nước khi 5 năm liên tục kéo giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ; trong đó riêng năm 2019 và 2020 giảm cả 3 chỉ số trên 5% so với năm trước liền kề.

Năm 2020, huyện Kbang là điểm sáng của tỉnh Gia Lai trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi chỉ ghi nhận 3 người tử vong do tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2019, số người tử vong giảm sâu, lên tới 12 người. Theo đại diện Công an huyện Kbang cho biết: Năm qua, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận cơ sở, các thôn, làng vùng sâu vùng xa, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng Công an huyện đã phát hiện 7.482 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 6.872 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,55 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, số tiền xử phạt vi phạm tăng 556 triệu đồng.

Thượng tá Trần Thành Thưởng – Phó trưởng Công an huyện Kbang cho biết: “Bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm để chủ động xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt chúng tôi chú trọng xử lý dứt điểm xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, xe máy độ chế cải hoán….và kiểm soát cho được các phương tiện trên các tuyến”.

Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 338 vụ tai nạn giao thông, làm chết 216 người, bị thương 305 người. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 38 vụ, giảm 19 người chết và giảm 67 người bị thương. Dù kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông, song trong năm qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp khi ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các địa phương Chư Sê, Đức Cơ, Phú Thiện. Điển hình là 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra vào đêm ngày 3 và rạng sáng 4.5.2020 tại địa bàn xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ khiến 6 người chết, 1 người bị thương; (tất cả đều trong độ tuổi thanh thiếu niên). Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, bên cạnh việc quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Gia Lai sẽ đặc biệt quan tâm, kiềm chế, kéo giảm cho được tình trạng tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết: “Tham mưu cho UBND tỉnh để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp chính quyền, cũng như người đứng đầu các tổ chức thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh là sâu sát hơn nữa. Đặc biệt đối với các già làng, trưởng bản chú trọng khuyên bảo các cháu thanh thiếu niên và có cam kết của cha mẹ, phụ huynh khi giao xe cho con là phải đảm bảo an toàn giao thông”.

Với các giải pháp cụ thể đề ra, tỉnh Gia Lai tin tưởng sẽ tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2021. Đặc biệt hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn Bình, Thanh Sáng, Minh Trí

