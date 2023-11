Gia Lai thu ngân sách đạt hơn 4.438 tỷ đồng

10 tháng của năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt hơn 4.438 tỷ đồng, đạt gần 82% so với dự toán Trung ương giao, đạt 75% so với dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó: Thu nội địa đạt 4.401 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 34,4 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, tổng chi ngân sách của tỉnh Gia Lai là hơn 10.000 tỷ đồng, bằng 65,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 64% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó chi đầu tư phát triển là hơn 2.694 tỷ đồng và chi thường xuyên là hơn 7.389 tỷ đồng. Việc thực hiện chi kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng đã đảm bảo kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống thiên tai và nhiệm vụ quan trọng, đột xuất của tỉnh.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

