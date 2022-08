Gia Lai thu ngân sách đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 7 tháng của năm 2022 đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đạt 64,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 60,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó: Thu xuất nhập khẩu 22,6 tỷ đồng, đạt 5,6% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm hơn 98% so với cùng kỳ năm 2021; Thu nội địa đạt hơn 3.480 tỷ đồng, đạt 69,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 64,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021. Theo tính toán, sau khi thực hiện Nghị quyết số 20 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, dự kiến thu ngân sách của tỉnh trong năm 2022 sẽ giảm khoảng 80 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, tổng chi ngân sách địa phương đạt gần 6.600 tỷ đồng, bằng 50,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 49% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7,4% so với cùng kỳ./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

