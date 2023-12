Gia Lai – Thiệt hại gần 75 tỷ đồng do thiên tai gây ra

Theo báo cáo, mặc dù đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai, song từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai thiên tai đã gây thiệt hại gần 75 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ, dông lốc, sét gần 63 tỷ đồng; thiệt hại do hạn hán khoảng 12 tỷ đồng. Trước tình hình thiên tai, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động, kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.

Cũng nhờ chủ động triển khai công tác ứng phó, phòng chống nên thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay đã giảm so với các năm trước. Cụ thể, giảm gần 29% so với cả năm 2022 và giảm trên 71% so với cả năm 2021./.

Đức Hải – R’Piên

