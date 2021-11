Gia Lai:  Tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân đi qua các đoạn đường bị ngập do mưa lũ

Trước tình hình khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai có mưa lớn dẫn đến nước dâng cao, nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 25, đoạn qua thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa bị ngập, việc đi lại của người dân gặp khó khăn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tăng cường lực lượng để hỗ trợ người dân.

Tại các đoạn đường trũng, đập tràn nước ngập, việc lưu thông của người dân khó khăn. Phòng Cảnh sát giao thông đã điều động 3 tổ công tác mỗi tổ từ 4 đến 5 đồng chí có mặt tại các vị trí trên tuyến quốc lộ 25 để hỗ trợ người dân, phương tiện đi qua trong điều kiện mực nước thấp, đồng thời hỗ trợ hàng chục trường hợp xe bị chết máy do ngập nước.

Tại đoạn đường tại km 110 + 200 trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Ia Rsiơm, huyện Krông Pa, trong gần 4 giờ tổ công tác đã phối hợp với cán bộ Công an huyện Krông Pa hỗ trợ hàng trăm người dân và phương tiện qua đoạn đường bị nước ngập, hỗ trợ khắc phục hơn 40 mô tô bị chết máy. Được biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các tổ, đội CSGT Công an Gia Lai đã và đang tích cực hỗ trợ người dân qua các vị trí bị ngập do mưa lũ, vừa theo dõi tình hình và dự lường các phương án để phối hợp xử lý kịp thời các tình huống xấu liên quan đến ngập lụt, sạt lỡ đất, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tải sản của nhân dân.

CTV Hữu Trường (Công an tỉnh)

Lượt xem: 7