Gia Lai tăng cường kết nối, kích cầu du lịch với các thành phố biển

Sau thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã và đang đẩy mạnh kết nối với các thành phố biển, xây dựng các chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch.

Theo đó, trong tháng vừa qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch với các thành phố biển như Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng nhằm giới thiệu các tour kích cầu, chương trình du lịch giá rẻ, điểm đến an toàn ở Gia Lai. Việc kết nối liên minh giữa các địa phương có thế mạnh du lịch rừng-biển, tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, kích thích thị trường khách nội địa. Trên tinh thần hợp tác, Gia Lai đã ký kết với các thành phố biển các nội dung liên quan đến chương trình kích cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch kết nối, trao đổi khách lữ hành; tăng cường quảng bá điểm đến an toàn, giới thiệu chương trình du lịch giá rẻ cuối tuần, thu hút khách nội địa từ các tỉnh, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào phong trào “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động vừa qua./.

Trương Trang, Phi Long

