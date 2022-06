Gia Lai tăng cường giáo dục trẻ em kỹ năng bảo vệ bản thân

Thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và những vấn đề liên quan đến trẻ em. Một trong số đó là duy trì việc tổ chức các chương trình, hoạt động tập huấn, sinh hoạt ngoại khóa bổ ích, lành mạnh. Từ đó, góp phần tạo môi trường để trẻ em được tiếp cận, hình thành những kỹ năng sống cần thiết.

Trẻ em thường gặp nhiều tai nạn thương tích liên quan đến đuối nước, cháy nổ, tai nạn giao thông, ngã, bỏng, hóc dị vật hay điện giật. Cùng với đó, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bóc lột sức lao động vẫn còn tồn tại. Ở lứa tuổi này, các em hay tò mò, hiếu động, thích khám phá. Tuy nhiên, lại chưa có đủ kiến thức, kỹ năng để xử lý tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra trong đời sống. Chính vì thế, những chương trình tập huấn, sân chơi kỹ năng được các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thiết kế khoa học, phù hợp với lứa tuổi đã giúp nhiều em dễ dàng tiếp cận, nâng cao nhận thức, hình thành những cách để bảo vệ bản thân và bạn bè xung quanh.

Em Nguyễn Lê Tuyết Hoa – Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai bày tỏ: “Em cảm thấy vui lắm khi được tham gia vào hoạt động này, em thấy nó rất bổ ích cho bản thân mình. Em biết được như nếu muốn chữa cháy mình không thể đứng trước đầu ngọn lửa, em phải đứng xuôi hướng gió để có thể xịt bình và không nguy hiểm. Hay khi gặp một bạn bị đuối nước, không nhảy ngay xuống mà phải tìm những vật nhẹ dài để kéo lên hay hô hào người lớn đến giúp…”

Chăm sóc và bảo vệ bản thân chính là kỹ năng sống quan trọng mà trẻ em cần được trang bị. Khi biết cách tự bảo vệ bản thân các em sẽ phòng tránh được tai nạn thương tích. Chính vì thế, việc được trực tiếp thực hành những biện pháp phòng chống, xử lý tình huống như thế này đã kích thích trẻ em say mê tìm hiểu những nguyên tắc, phương pháp tự vệ khi gặp nguy hiểm, đồng thời hình thành cho các em những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực.

Thượng úy Lê Đức Quân – Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “ N ếu như gặp những tình huống không may mà nguy hiểm xảy đến thì việc đầu tiên phải thật bình tĩnh và nhớ lại những kiến thức đã được học. Nếu như mà không làm đúng các quy tắc thì việc xử lý rất dễ bị sai và sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Giống như việc xịt bình cứu hộ, thiếu nhi cần rút chốt an toàn theo hướng thẳng và dứt khoát, quay đầu xịt ra ngoài để xử lý vụ cháy.”

Kỹ năng bảo vệ bản thân là một trong những kỹ năng xuất hiện sớm, được hoàn thiện trong một quá trình lâu dài và sẽ theo các em trong suốt cuộc đời. Do vậy, việc được rèn luyện kỹ năng sớm sẽ là hành trang quan trọng giúp trẻ tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống hiện đại. Từ đó, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bác sĩ Bùi Quốc Long – Khoa Hồi sức Tích cực chống độc – Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Hôm nay tôi đến đây tập huấn cho các cháu tôi cảm thấy rất vui những kiến thức về xử lý hóc dị vậy, hô hấp nhân tạo khi cứu đuối đã được các cháu nhiệt tình hưởng ứng. Mong rằng sẽ giúp các cháu có thêm kỹ năng để bảo vệ bản thân mình.”

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 có chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tỉnh Gia Lai tổ chức theo hướng đồng bộ và khoa học nhằm tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em; tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. /.

Thanh Vui – Ksor Tuối – Bá Bính

