Gia Lai quyết liệt thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ

Những ngày này, Công an tỉnh Gia Lai đang huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và thực hiện nghiêm Nghị định 100-NĐ/CP của Chính phủ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, hàng ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai: từ ngày 1.1 đến ngày 10.1.2020, lực lượng Công an toàn tỉnh qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện hơn 3.300 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 578 phương tiện, tước 1.230 giấy phép lái xe. Đồng thời ra quyết định xử phạt 1.538 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 855 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Từ nay đến trước, trong và sau Tết, chúng tôi huy động 100% quân số đảm bảo kiềm chế tai nạn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến các chuyên đề như: Nồng độ cồn, làn đường, phần đường rồi quá khổ, quá tải. Quan điểm của chúng tôi là làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, kéo giảm cả 3 chỉ số, giúp người dân đón Tết thật sự an lành”.

Trong số các chuyên đề được triển khai nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định 100 của Chính phủ, có thể nói, chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt khi chỉ trong thời gian ngắn 137 trường hợp vi phạm đã bị xử lý với tổng số tiền xử phạt hơn 225,5 triệu đồng. Đặc biệt, với hành vi vi phạm nồng độ cồn, điểm mới mà Nghị định 100 áp dụng đã nâng mức xử phạt lên rất cao. Ví như trường hợp ông Nguyễn Ngọc Hùng, với nồng độ cồn đo được ở mức 0,242mg/ 1 lít khí thở, nếu như trước đây chỉ bị nhắc nhở thì nay ông đã bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Huyện Chư Pah, Gia Lai chống chế: “Do bạn bè mời uống 1, 2 lon bia mà giờ không uống cũng khó. Bình thường thì không nói nhưng đây là do mình phải tiệc tùng, đám cưới đám hỏi ấy”.

Trung tá Ngô Quốc Quân – Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Huy động các lực lượng khác như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự tham gia phối hợp cùng với Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm về ma túy, nồng độ cồn. Đồng thời đơn vị cũng đã thành lập 2 tổ tuần tra kiểm soát, hàng ngày tuần tra kiểm soát, xử lý tất cả tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về nồng độ cồn, ma túy”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động tối đa lực lượng, tuần tra khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số liên quan đến tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình – Minh Trí – Minh Trung – Xuân Huy

