Gia Lai quyết liệt đấu tranh, đẩy lùi tình trạng buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép

Càng cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép lại diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để chủ động trong công tác đấu tranh, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối tượng Võ Văn Hùng sinh năm 1973 ( thường trú tại thôn Lập Thành, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) vừa bị Công an thành phố Pleiku bắt giữ khi đang vận chuyển 201,7kg pháo từ thành phố Pleiku về huyện Ia Grai tiêu thụ. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận mua số pháo trên của một người không quen biết tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, sau đó nhận hàng tại thành phố Pleiku. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, sau khi nhận pháo, đối tượng cất giấu tại nhà người quen, sau đó mới tiếp tục vận chuyển đi nơi khác. Xác định đây là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “ Tàng trữ hàng cấm” đối với đối tượng này.

Đối tượng Võ Văn Hùng chống chế: “Trong quá trình đi xe thì cũng mua về để chơi Tết, biếu anh em họ hàng, bạn bè. Do không biết vận chuyển số pháo với số lượng lớn như vậy là vi phạm pháp luật, nên giờ bị công an bắt mới biết”.

Cũng theo Công an thành phố Pleiku cho biết: Trong quá trình đấu tranh, xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép đối với lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để trao đổi, mua bán; ngoài ra các đối tượng đốt pháo thường rời khỏi hiện trường sau khi thực hiện hành vi vi phạm, rất khó phát hiện. Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, từ ngày 15.12.2019 đến nay, qua quá trình bám nắm cơ sở, Công an thành phố Pleiku đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 392,4kg pháo các loại và ra quyết định khởi tố 3 vụ, 5 đối tượng. Ngoài ra lực lượng chức năng phát hiện 1 vụ đốt pháo trái phép và tiến hành xử phạt 1,5 triệu đồng đối với 1 đối tượng.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh – Phó trưởng Công an thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cam kết trong nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp và trường học. Tiếp tục rà soát, giáo dục, răn đe các đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, xử lý quyết liệt đối với những trường hợp vi phạm về buôn bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép”.

Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ( từ ngày 15.12.2019 đến nay), lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 22 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 506,48kg pháo các loại./.

Đoàn Bình, Ksor Tuối

