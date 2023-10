Gia Lai: Quản lý chặt mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu

Theo cảnh báo của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua Cục đã nhận được các văn bản thông báo của các nước nhập khẩu về tình trạng các lô hàng nông sản của Việt Nam vi phạm về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và nhất là gian lận về mã số vùng trồng. Trong đó, các loại nông sản bị cảnh báo nhiều nhất là chuối, sầu riêng, chôm chôm, ớt. Tình trạng vi phạm này nếu kéo dài sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành hàng xuất khẩu, làm mất uy tín của hàng nông sản Việt Nam. Tỉnh Gia Lai, đến thời điểm này tuy chưa có trường hợp nào vi phạm, nhưng đây được xem là bài học chung để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất và mỗi người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức trong việc bảo vệ mã số vùng trồng đã được cấp.

HTX Nông sản an toàn Phú Thiện với 40 thành viên đang canh tác trên tổng diện tích khoảng 300 ha. Trong đó, khoai lang Nhật là loại cây trồng chủ lực được HTX tập trung phát triển, chiếm hơn 50% tổng diện tích của toàn HTX. Với mục tiêu sản xuất nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu, HTX Nông sản an toàn Phú Thiện đã triển khai cho thành viên canh tác theo quy trình tiên tiến, trong đó HTX đảm nhiệm nhiều khâu như cung ứng giống, vật tư, chuyển giao khoa học – kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Với định hướng rõ ràng cùng quy trình sản xuất được triển khai chặt chẽ, HTX đã xây dựng được mã số vùng trồng cho sản phẩm khoai lang Nhật trên diện tích 80 ha. Đây chính là nền tảng quan trọng để HTX Nông sản an toàn Phú Thiện chủ động liên kết với các doanh nghiệp lớn trong nước nhằm tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho sản phẩm khoai lang của HTX.

Ông Đỗ Văn Năm – Giám đốc HTX Nông sản an toàn Phú Thiện, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện trao đổi ” Mục tiêu của HTX chủ yếu vẫn là kinh doanh cây khoai lang, tới đây chúng tôi sẽ đưa nguồn giống từ các công ty ươm giống có uy tín ở Lâm Đồng về cung ứng cho bà con. // Vừa qua chúng tôi đã xây dựng được mã vùng trồng của cây khoai lang được 80 ha, tới đây chúng tôi tiếp tục vận động bà con xây dựng mã vùng trồng từ 120- 200 ha nữa để nhằm mục đích đưa cây khoai đi xuất khẩu. Và chúng tôi cũng có liên kết với Công ty Minh Phương ở Bắc Ninh để xuất khẩu và Tập đoàn Vạn Hòa ở Đắk Lắk. /// Chúng tôi yên tâm sản phẩm của chúng tôi được ưu đãi vì chất lượng đảm bảo và đầu ra ổn định.”

Hiện nay hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ đều bắt buộc các sản phẩm nông nghiệp khi vào các thị trường này phải có mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Với tầm quan trọng đó, thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX và các địa phương đẩy mạnh thực hiện xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói thông qua việc quy hoạch vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp.

Ông Lê Tấn Hùng – Phó Trưởng phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa cho biết “Bắt đầu từ năm 2022 đến nay, Phòng NN & PTNT huyện đã phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Sở Nông nghiệp đã tổ chức triển khai, kết nối làm mã số vùng trồng cho người dân để xuất khẩu/ Đến nay đã có trên dưới 20 mã số được xây dựng. Triển khai trên 3 loại cây trồng là chanh dây, chuối, sầu riêng, tiếp đến sẽ xây dựng trên các loại cây ăn quả khác và hồ tiêu.”

Theo thống kê của Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai, đến nay tỉnh Gia Lai đã có 190 mã số vùng trồng với gần 9 nghìn ha gồm các loại cây trồng: chuối, chanh dây, ớt, dưa hấu, thanh long, xoài, mít, sầu riêng, khoai lang… và 32 mã số cơ sở đóng gói nông sản với công suất 1 nghìn 245 đến 1 nghìn 395 tấn quả tươi/ngày xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ…

Song song với việc tập trung xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất và người dân quản lý chặt các mã số vùng trồng đã được cấp, tránh dẫn đến việc vi phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín của mặt hàng nông sản xuất khẩu của tỉnh.

Ông Trần Xuân Khải – Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai nói “Thời gian qua, Chi Cục cũng đã tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, HTX có các ngành hàng xuất khẩu như chanh dây, chuối, sầu riêng. Bên cạnh đó cũng đã phối hợp với Cục bảo vệ thực vật tổ chức các đoàn để tiến hành kiểm tra tại toàn bộ các vùng trồng để hỗ trợ kịp thời khắc phục những thiếu sót trong quá trình sản xuất. Đối với Gia Lai may mắn thì chưa phát hiện những vấn đề tồn tại, bất cập.”

Trong bối cảnh hiện nay, sự cạnh tranh và sức hấp dẫn của các mặt hàng nông sản của Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung đối với các thị trường trên thế giới ngày càng tăng. Do đó, để duy trì được lợi thế này, ngoài việc đảm bảo đủ sản lượng cung ứng, vấn đề chất lượng và an toàn vệ sinh đối với nông sản được coi là yếu tố then chốt. Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo, việc buông lỏng quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sẽ tạo kẽ hở để các mặt hàng kém chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng trà trộn với sản phẩm được công nhận, từ đó dẫn đến hệ quả xấu đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của mỗi địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Trần Xuân Khải – Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho biết ” Đối với vấn đề không thực hiện để duy trì mã số vùng trồng theo yêu cầu của các nước nhập khẩu thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của các mặt hàng xuất khẩu. Nếu vi phạm thì hậu quả nó nghiêm trọng lắm. Nhận thức rõ vấn đề đó, ngành cũng đang tích cực phối hợp với Cục. Dự kiến ngày 19/10 tới đây, Chi Cục cũng sẽ phối hợp với Bộ NN & PTNT, Viện nghiên cứu tổ chức hội thảo chuyên đề về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất để nâng cao chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh cho mặt hàng xuất khẩu nông sản của tỉnh.”

Để bảo vệ những thành quả trong hoạt động xuất khẩu nông sản, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang chú trọng triển khải các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói với quyết tâm không để xảy ra vi phạm. Từ đó, ngày càng khẳng định được chất lượng và uy tín cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu của tỉnh.

Ngọc Hà – Mạnh Hà – Huy Toàn

Lượt xem: