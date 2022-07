Gia Lai phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã lắp đặt cơ bản hoàn chỉnh hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông từ các tuyến quốc lộ đến đường liên thôn, liên xã. Nhờ có hệ thống camera này, nhiều đối tượng hình sự và nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ.

Tại các tuyến đường từ trung tâm huyện Chư Prông đến các xã, thị trấn trong huyện, những chiếc camera như thế này được lắp đặt ngày càng nhiều. Hình ảnh ghi trực tiếp 24/24h trong ngày được truyền và lưu giữ trong hệ thống dữ liệu được đặt tại trụ sở Công an huyện cũng như UBND các xã, thị trấn. Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Prông: Các camera hiện phát huy hiệu quả rất tốt và góp phần giúp lực lượng điều tra, làm rõ nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương trong thời gian qua.

Đại úy Nguyễn Đăng Châu – Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Prông cho biết: “Qua hệ thống camera này được lắp đặt tại các ngã 3, ngã tư của thị trấn và tại các xã thì từ đầu năm đến nay đã giúp chúng tôi phát hiện được 13 vụ va chạm giao thông, từ đó giúp điều tra nhanh, xử lý kịp thời”.

Cùng với hệ thống camera được triển khai từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian qua, hàng ngàn camera do người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt trên nhiều tuyến đường trọng yếu đã trở thành “tai mắt”, giúp chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, với sự đầu tư đồng bộ, sự cộng đồng trách nhiệm từ Nhân dân đã giúp tỉnh Gia Lai trở thành điểm sáng của cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc phát huy hiệu quả các camera được lắp đặt.

Trung tá Nguyễn Hữu Phúc – Phó Trưởng Công an phường Diên Hồng, TP. Pleiku nói: “Những đối tượng thường xuyên tập trung tại ngã 3, ngã 4 để gây rối mất trật tự công cộng thì lực lượng công an phường kịp thời phát hiện, giải tán. Trong các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường có camera thì đã cung cấp cho lực lượng công an để phát hiện ra người gây tai nạn giao thông”.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết: “Gia Lai đã đi trước nhiều địa phương về sử dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là lắp đặt các camera xuống tận các xã. Và điều hành phần mềm này đã được UBND xã và công an thực hiện tốt. Chính đây là nền tảng trong Đề án 165 mà Bộ Công an đang triển khai thực hiện, là cánh tay nối dài của Bộ. Nếu tất cả hệ thống này được kết hợp lại với trung tâm dữ liệu, tiến tới phân tích nhận dạng qua khuôn mặt trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì như thế chúng ta quản lý con người rất là tốt. Gia Lai chúng ta đã làm cơ bản được vấn đề này”.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục nghiên cứu và lắp đặt thêm các camera tại các tuyến đường trọng yếu, đồng thời vận động người dân chung tay cùng thực hiện. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

