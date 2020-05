Gia Lai phấn đấu trong quý 4/2020, lượng khách du lịch sẽ tăng 140% so với quý 3/2020

Nhằm chủ động khôi phục hoạt động du lịch sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Gia Lai đã xây dựng kịch bản thích ứng phù hợp. Theo đó, trong trường hợp dịch Covid-19 kết thúc giữa tháng 6 tại Việt Nam thì ước cả năm 2020, lượng khách đến tỉnh sẽ giảm 10% so với năm 2019.

Ước cả năm 2020, Gia Lai sẽ đón khoảng 760.000 lượt khách, trong đó có 757.000 lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt 460 tỉ đồng. Dự ước, lượng khách đến Gia Lai trong quý 2/2020 sẽ giảm 90% so với quý 2/2019 và trong quý 3/2020, lượng khách sẽ giảm 10% so với quý 3/20219. Đặc biệt những tháng cuối năm được kỳ vọng là thời điểm vàng để ngành du lịch Gia Lai tăng tốc vực dậy với mục tiêu phấn đấu trong quý 4/2020, lượng khách du lịch sẽ tăng 140% so với quý 3/2020. Theo đó, nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa-du lịch sẽ được tổ chức xuyên suốt tại các địa phương, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách./.

Thiên Thanh, Duy Linh

