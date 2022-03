Gia Lai phấn đấu tổng thu du lịch năm 2022 tăng 2,5 lần so với năm 2021.

Đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của ngành Y tế, của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch để tập trung các giải pháp thu hút khách du lịch nội địa, góp phần từng bước phục hồi ngành Du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; trong năm 2022, tỉnh Gia Lai sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư du lịch, thu hút nhà đầu tư vào các dự án khu, điểm du lịch; chỉnh trang các điểm du lịch đang khai thác, hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của địa phương; từng bước đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân và du khách. Đồng thời tỉnh cũng chú trọng phát triển sản phẩm du lịch; khai thác hiệu quả các mô hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng ở địa phương. Phấn đấu năm 2022, tổng lượt khách tham quan du lịch đến tỉnh đạt 850.000 lượt (tăng 2,5 lần so với năm 2021) và tổng thu du lịch đạt 500 tỷ đồng (cũng tăng 2,5 lần so với năm 2021)./.

Mỹ Tiến, Duy Linh

