Gia Lai phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 3 tháng cuối năm đạt hơn 7.180 tỷ đồng

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) của Gia Lai ước thực hiện trong 9 tháng của năm 2020 đạt 15.337 tỷ đồng (đạt 66,92% so với kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2019). Để đảm bảo đạt 100% kế hoạch kịch bản phục hồi và tăng trưởng sau dịch Covid-19; Gia Lai phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 3 tháng cuối của năm 2020 đạt hơn 7.180 tỷ đồng.