Gia Lai nhức nhối tình trạng trộm cắp, phá hoại các hộ lan mềm

Tình trạng phá hoại, lấy trộm các bộ phận quan trọng trên hộ lan mềm diễn ra ngày càng nhức nhối trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ của tỉnh Gia Lai.

Dọc tuyến Quốc lộ 25 và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thời gian qua ngành chức năng đã tiến hành lắp đặt rất nhiều các hộ lan mềm như thế này. Mục đích là giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản khi mà không may phương tiện đi qua các đoạn đèo dốc, quanh co, cua gấp mà xảy ra sự cố. Tuy nhiên thời gian gần đây trên nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng một số đối tượng xấu, lợi dụng đêm khuya đã ăn cắp những hộp đệm trên các hộ lan mềm, dẫn tới rất nhiều đoạn thì phần hộ lan mềm đã bị sập xuống như thế này.

Tình trạng kẻ gian tháo ốc vít, sau đó lấy cắp thanh sắt ngang và hộp đệm trên hộ lan mềm diễn ra khá nhiều dọc 2 bên đường qua khu vực đèo Chư Sê. Đại diện Hạt Quản lý đường bộ Chư Sê cho biết: Trước đây tình trạng trộm cắp các bộ phận trên hộ lan mềm tại khu vực đèo Chư Sê diễn ra nhỏ lẻ, sau khi phát hiện thì đơn vị đã nhanh chóng lắp đặt lại để đảm bảo an toàn giao thông. Song thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Có đêm, kẻ gian đã tháo trộm hàng chục hộp đệm trên hộ lan mềm dài cả trăm mét. Giờ nhiều đoạn hộ lan không còn đệm đỡ đã bị sập xuống dưới đường.

Ông Đỗ Xuân Thắng – Phó Hạt trưởng Phụ trách Hạt Quản lý đường bộ Chư Sê cho biết: “Hàng ngày đơn vị đều bố trí cán bộ tuần tra đường đi kiểm tra, bảo vệ các công trình này. Tuy nhiên ở đây là các đoạn đường vắng, vào ban đêm ít người qua lại nên các đối tượng cứ lợi dụng để tháo gỡ, phá hoại các hộp đệm và bu long trên các hộ lan mềm này. Mục đích của việc tháo trộm này chỉ để bán sắt vụn thôi.”

Anh Nguyễn Văn Quang – Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải Gia Lai nói: “Các hộp đệm của hộ lan mềm này mất rồi thì đơn vị quản lý bổ sung lại thì rất khó khăn. Bởi vì cái mới bây giờ người ta không sản xuất nữa. Bây giờ muốn lắp lại thì chỉ còn cách tận dụng lại các cọc cũ rồi cắt, từ đó mới bổ sung lại được các hộp đệm mới bị mất.”

Tình trạng trộm cắp các bộ phận, nhất là hộp đệm trên hộ lan mềm chủ yếu diễn ra vào ban đêm vì các hộ lan mềm này được lắp đặt ở các điểm vắng vẻ, ít người qua lại. Qua rà soát của ngành giao thông tỉnh Gia Lai, thì hiện nay, tình trạng trộm cắp diễn ra nhức nhối tại các khu vực thuộc: đèo Chư Sê (huyện Phú Thiện), Tỉnh lộ 668 (thị xã Ayun Pa) và đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Ông Hà Anh Thái – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết: “Để mà hạn chế việc phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông cũng như hệ thống an toàn giao thông thì Sở GTVT cũng đề nghị UBND các huyện, UBND các xã có các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đi qua trên địa bàn thì cùng phối hợp với sở tăng cường công tác tuyên truyền để cho người dân nghiêm túc thực hiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, hệ thống an toàn giao thông đường bộ nói riêng để đảm bảo giao thông đi lại thông suốt được an toàn.”

Hành vi trộm cắp các bộ phận thuộc hộ lan mềm trên các tuyến đường là hành vi đặc biệt nguy hiểm, phá hoại tài sản quốc gia và bị nghiêm cấm. Tại khoản 1, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: hành vi phá hoại, trộm cắp này sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng đối với cá nhân; 6 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức; đồng thời buộc phải khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu. Nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện khắc phục có thể sẽ bị xử lý theo Điều 173 của Bộ Luật Hình sự năm 20215.

Rất mong lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, điều tra, làm rõ các đối tượng trộm cắp và có biện pháp xử lý nghiêm nhằm răn đe cho các đối tượng khác, không tái diễn hành vi vi phạm.

Đoàn Bình – Minh Trung

