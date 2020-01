Gia Lai mạnh tay xử lý xe mía chở quá khổ, quá tải

Trước tình trạng gia tăng số phương tiện chở mía quá tải trọng trên các tuyến giao thông, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mở chuyên đề kiểm soát xe quá khổ, quá tải. Mức phạt tiền đối với xe vi phạm là rất nặng, thế nhưng nhiều phương tiện vẫn cố tình vi phạm. Phản ánh từ vùng mía Đông Trường Sơn, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm này là lúc các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vào vụ thu hoạch mía. Các tuyến giao thông đang gia tăng nhanh lượng xe chở nông sản quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua công tác kiểm soát của lực lượng chức năng, xe tải này chỉ được phép tối đa chở 14,6 tấn, song lái xe Nguyễn Xuân Quang đã chở quá gần 12%. Lái xe cho rằng, mía được thu hoạch bằng máy sau đó đưa lên thùng thì lái xe không thể biết được tải trọng là bao nhiêu.

Anh Nguyễn Xuân Quang – Thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Mía cắt xong phun lên thùng thì có lúc vi phạm, có lúc không vi phạm. Máy thu hoạch mà đâu phải chặt tay chất lên đâu”.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, các phương tiện chở quá tải còn bị buộc hạ tải, sau đó mới tiếp tục cho lưu thông. Đây cũng là biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông do gia tăng số phương tiện chở quá tải trọng. Chỉ tính riêng tại địa bàn thị xã An Khê, từ cuối tháng 12.2019 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hơn 110 trường hợp xe chở mía quá khổ, quá tải với tổng số tiền hơn 117 triệu đồng, tạm giữ 108 giấy tờ, tước 5 giấy phép lái xe.

Đại úy Đặng Mạnh Hùng – Phó Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung vào giờ cao điểm nhằm kiểm soát các xe chở mía đi về nhà máy, các tuyến đường đi về nhà máy. Đồng thời sử dụng có hiệu quả đồng bộ các thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, nhất là cân tải trọng, từ đó xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm”.

Trên thực tế, công tác xử lý xe quá tải trọng vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi mà các lái xe chở mía thường cử người theo dõi lực lượng chức năng để tìm cách đối phó. Khi một vài xe bị xử lý, tài xế sẽ nhanh chóng thông báo cho các xe khác dừng lưu thông. Đây là một trong những cách mà các lái xe đối phó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

