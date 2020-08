Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 295 triệu USD

Ngay từ đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên tình hình xuất khẩu nông sản của tỉnh gặp không ít khó khăn. Kết quả 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu chưa đạt 50% so với kế hoạch cả năm.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 45 triệu USD, tính chung 7 tháng đạt hơn 295 triệu USD, bằng 46,88% kế hoạch, tăng 1,75% so với cùng kỳ. Để đạt được mức tăng nhẹ trong tháng 7 là nhờ từ cuối tháng 5 đến nay, một số thị trường nước ngoài khởi sắc trở lại đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên 6 tháng đầu năm, một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: cao su, tinh bột mì, cà phê gặp nhiều khó khăn. 6 tháng đầu năm giảm gần 2% so với cùng kỳ.

Hiện tại, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tuy có tăng về lượng nhưng kim ngạch tăng không tương ứng do giá xuất khẩu vẫn còn thấp so với cùng kỳ năm 2019 do giá cả giảm thấp.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Lượt xem: 5