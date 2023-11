Gia Lai kiểm soát tải trọng ngay từ đầu vụ thu hoạch mía

2 Nhà máy Đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chính thức bước vào niên vụ ép năm 2023-2024. Theo hợp đồng ký kết, sẽ có tổng cộng hơn 1.500 xe tải chuyên chở, nhập mía từ đồng ruộng đến các nhà máy. Để kiểm soát tải trọng phương tiện, không để xảy ra tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải, nhiều giải pháp đã được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các Nhà máy Đường thống nhất, đồng loạt triển khai ngay từ đầu vụ.

Không chỉ quản lý phương tiện chở mía thông qua các APP cài đặt trên điện thoại di động Smatphone và hệ thống camera từ các Nhà máy Đường; 100% lái xe chở mía niên vụ này đã được lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm tải trọng.

Lái xe Dương Quốc Phi “Em sẽ tuân thủ và chấp hành đúng quy định, không cơi nới thành thùng xe, chở đúng tải trọng trong đăng kiểm của xe.”

Lái xe Trần Thái Tôn “Nói chung mình phải chấp hành nghiêm, không muốn chở quá khổ quá tải làm gì đâu, chạy vậy an toàn, khỏe mình nữa.”

Vùng nguyên liệu mía phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai có tổng diện tích hơn 44.000 ha. Để phục vụ niên vụ ép năm 2023-2024, 2 Nhà máy Đường đã tiến hành ký kết hợp đồng vận chuyển mía với hơn 1.500 chủ phương tiện. Với sự cộng đồng trách nhiệm, qua ghi nhận những ngày đầu vụ vận chuyển mía, các lái xe đã chấp hành nghiêm quy định không chở quá khổ, quá tải; tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của nhà máy và lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê chia sẻ “Với quan điểm thì xe phải chất gọn trong thùng, bằng đầu, bằng đuôi và đồng thời không quá khổ, quá tải. Trong trường hợp xảy ra vi phạm thì Nhà máy sẽ phối hợp với lực lượng chức năng cương quyết xử lý, phạt và nhắc nhở.”

Trung tá Nguyễn Bảo Hưng – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an thị xã An Khê cho biết “Sau khi tuyên truyền giai đoạn đầu thì sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường 1 tổ cân cơ động để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết không để tái diễn tình trạng cơ nới thành thùng xe cũng như chở hàng quá tải trên địa bàn thị xã.”

Với sự chủ động trong triển khai kiểm soát tải trọng xe chở mía ngay từ đầu vụ ép, tỉnh Gia Lai kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Đoàn Bình – Phi Long

