Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 chỉ số

Với rất nhiều giải pháp quyết liệt được triển khai, 4 tháng đầu năm 2020 ( từ 15.12.2019 đến ngày 14.4.2020), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khích lệ khi lần đầu tiên trong năm đã kéo giảm đồng loạt cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 68 người, bị thương 90 người. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 5 người chết và giảm 6 người bị thương. Theo đánh giá từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, bởi chỉ tính riêng từ ngày 26 đến ngày 30.3.2020, cả tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, làm 6 người chết và tăng cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, huyện Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pah là 3 địa phương tăng cao nhất tỉnh về số người chết so với cùng kỳ.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

