Gia Lai kéo giảm 2 chỉ số về tai nạn giao thông trong tháng 4 năm 2022

Với rất nhiều các giải pháp quyết liệt được triển khai, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 4 năm 2022 đã có những chuyển biến tích cực khi kéo giảm 2 chỉ số về tai nạn giao thông gồm (số vụ và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2021.

Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: Trong tháng 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 17 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 18 người bị thương; song vẫn tăng 6 người chết. 7 địa phương trên địa bàn tỉnh có số người chết tăng gồm các huyện: Đak Đoa, Ia Pa, Ia Grai, Kông Chro, Đức Cơ, thị xã An Khê và thành phố Pleiku; trong đó thành phố Pleiku tăng cao nhất khi ghi nhận tăng 4 người chết./.

Đoàn Bình

Lượt xem: 1