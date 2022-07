Gia Lai huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Sau hơn 10 ngày triển khai đợt cao điểm, hàng ngàn trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý.

Những ngày này, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và công an 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh luôn huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Từ ngày 20.6.2022 đến nay, các đơn vị đã triển khai hơn 430 tổ tuần tra kiểm soát với gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhệm vụ; qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.500 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng; tước 195 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 7 ô tô và gần 400 xe mô tô.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện đồng loạt, quán triệt cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ; đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phải thực hiện tất cả các chuyên đề, cao điểm là chuyên đề xử lý quá khổ quá tải, nồng độ cồn, tốc độ, phần đường làn đường. Đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung tuần tra kiểm soát, rồi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ”.

Trong số các trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý thì có đến 265 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông; song bản thân nhiều người vẫn cố tình làm ngơ.

Anh Nay Thương – Thôn Plơi Rngôl, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa nói: “Cũng có thấy nguy hiểm nhưng mà do chiều nay xuất phát đi làm xa, làm ở Bình Dương nên uống 3 đến 4 người 1 lít”.

Thiếu tá Lê Văn Sáng – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Xử lý nồng độ cồn thì Đội đã làm kế hoạch phối hợp với công an các huyện, thị xã trên tuyến Quốc lộ 19 tăng cường tuần tra kiểm soát vào các giờ cao điểm, đặc biệt là từ 17 đến 22h; đây là khung giờ thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông”.

Đợt cao điểm ra quân tổng kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ kéo dài đến ngày 30.9.2022. Ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới tận thôn, làng; từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân khi tham gia giao thông…/.

Đoàn Bình -Thanh Sáng – Minh Trung

