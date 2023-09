Gia Lai hiện có 28 hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ quản lý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”(Đề án 939), thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị có liên quan hỗ trợ 250 ý tưởng khởi nghiệp có nhu cầu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng vốn 11,4 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 11 doanh nghiệp, 1 HTX do phụ nữ làm chủ vay vốn với dư nợ 76 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 237 HTX nông nghiệp với khoảng 9.000 thành viên, trong đó có 28 HTX nông nghiệp do phụ nữ quản lý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã hỗ trợ thành lập 15 HTX do phụ nữ quản lý với gần 280 thành viên. Nhờ vậy góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển./.

Thiên Thanh – Duy Linh

