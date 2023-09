Gia Lai: Giải ngân được 97,9 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình phục hồi kinh tế- xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Theo đó, các ngân hàng đã tiến hành giải ngân được 97,9 tỷ đồng với 322 lượt hộ vay, đạt 50,2% kế hoạch giao. Cùng với đó, ngành Ngân hàng cũng tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tiền tệ, ngân hàng; tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ước đến cuối tháng 8/2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 56.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2022; tổng dư nợ cho vay đạt 107 nghìn 700 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm 2022; nợ xấu 1.480 tỷ đồng, giảm 0,21% so với cuối năm 2022, chiếm tỷ trọng 1,37% tổng dư nợ.

Ngọc Hà – Thanh Sáng

Lượt xem: