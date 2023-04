Gia Lai ghi nhận xảy ra 15 vụ cháy trong Quý I năm 2023

Theo tổng hợp từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh ghi nhận xảy ra 15 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản khoảng 162 triệu đồng.

Trong đó chiếm nhiều nhất là cháy nhà ở 6 vụ; cháy nhà xưởng và kho hàng 5 vụ. Điều tra nguyên nhân các vụ cháy, bước đầu lực lượng công an xác định bắt nguồn từ sự cố chập điện 6 vụ; sự cố kỹ thuật 2 vụ; bất cẩn khi sử dụng lửa 1 vụ, đang điều tra nguyên nhân 6 vụ. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy trên địa bàn tỉnh tăng 6 vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương. Hiện nay, nắng nóng tiếp tục kéo dài trên địa bàn tỉnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn; do đó người dân cần chủ động nâng cao ý thức, thường xuyên kiểm tra và tắt hệ thống điện không cần thiết sau quá trình sản xuất kinh doanh./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

