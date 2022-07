Gia Lai ghi nhận trên 2000 ca sốt xuất huyết, gia tăng ổ dịch mới

Gần nửa tháng qua, tỉnh Gia Lai liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết mới tăng nhanh. Cụ thể từ ngày (17/7 – 29/7), toàn tỉnh ghi nhận thêm 326 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 2.041 ca. Không chỉ số ca mắc mới tăng nhanh mà các ổ dịch mới cũng đã được phát hiện tại 129/220 xã, phường

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ở mức cảnh báo cao. So với cùng kỳ năm 2021, dịch bệnh sốt xuất huyết đã tăng gấp 5,1 lần; chỉ số giám sát véc tơ trước phun: mật độ muỗi, bọ gậy, lăng quăng đều cao hơn chỉ số cho phép của Bộ Y tế. Đáng lưu ý là các ổ dịch sau khi được xử lý phun hóa chất mặc dù các chỉ số có giảm so với thời điểm trước khi phát hiện, tuy nhiên vẫn chưa xử lý triệt để. Điều này dẫn đến người dân đã mắc sốt xuất huyết vẫn có thể mắc lại, thông thường mắc sốt xuất huyết lần sau diễn biến nặng hơn so với lần trước. Theo Sở Y tế, ngoài khống chế được 323 ổ dịch, toàn tỉnh Gia Lai hiện còn 147 ổ dịch đang hoạt động cần phải xử lý nhanh trong những ngày tới, tránh để dịch bùng phát trên diện rộng./.

Lệ Xuân, Bá Bính

