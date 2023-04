Gia Lai ghi nhận 10 người thương vong sau vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải chở vật liệu xây dựng

Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra chiều nay (ngày 2.4) tại thành phố Pleiku khiến 2 người chết tại chỗ và 8 người bị thương sau khi xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng và xe khách đường dài va chạm mạnh với nhau trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14).

Vào khoảng 12h5 phút chiều nay (2/4), tại Km1606+800 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), (ngã ba La Sơn) thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 81C-187.87 do anh Trần Duy Hùng (sinh năm 1996, trú tại huyện Mang Yang) điều khiển, lưu thông hướng từ xã Ia Băng, huyện Đak Đoa rẽ trái ra đường Hồ Chí Minh. Trong quá trình lưu thông đã va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 47B-022.30 chạy tuyến Đắk Lắk – Hà Nội do ông Nguyễn Xuân Đông (sinh năm 1971, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai, trên xe có tổng cộng 30 người. Cú va chạm mạnh khiến xe khách tiếp tục lao thẳng vào nhà các hộ dân trên đường La Sơn, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku.

Ông Hoàng Đức Long – Hành khách bàng hoàng kể lại: “Nghe là bác tài ới lên, ý là có chướng ngại vật đấy; sau tiếng ới thì là tiếng va quyệt, tiếng nổ của 2 xe va chạm. Lúc đó là nghe tiếng thân của xe khách cọ vào đít xe tải, bay bụi ra tùm lum, không thấy gì. Xe tiếp tục trôi vào nhà dân thì nghe tiếng đổ của tường, mái nhà. Sau khi lấy bình tĩnh lại, thấy đứa cháu ở trong lòng, la hét tưởng bị thương nhưng kiểm tra lại thì không sao. Tôi nhảy lên phía trước, hô hào bà con cứu bác tài vì thấy cabin sập xuống rồi đấy, nhưng bác tài đã rớt lên phía trước, đứt đôi người rồi; phụ xe thì kẹt sau phái bác tài, sau đó tôi cũng nhờ một anh nữa kéo ra. Tiếp đó còn một người nữa sau bác tài nằm bất động, tôi nghĩ là đã tử vong rồi.”

Chị Đỗ Thị Hồng Liên – Người dân nói: “Khi đó nhà ăn cơm xong rồi, ở hết phía sau nhà kia kìa. Khi nghe tiếng ầm thì chạy lên đã thấy như thế này rồi, có biết gì nữa đâu.”

Vụ tai nạn giao thông đã khiến lái xe khách Nguyễn Xuân Đông và hành khách Phan Văn Nguyện tử vong tại chỗ; 8 hành khách khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, Ban An toàn giao thông thành phố Pleiku đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt, xác minh nhanh đối với lái xe ô tô tải Trần Duy Hùng (sinh năm 1996) có giấy phép lái xe hạng C, số 790159150029 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/03/2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12 giờ 02 phút 39 giây là 13 km/h. Lái xe ô tô khách Nguyễn Xuân Đông (sinh năm 1971) có giấy phép lái xe hạng E số 660084004343, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/11/2020. Không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách.

Đoàn Bình – Huy Toàn

