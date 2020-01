Gia Lai đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực

Ngoài các sản phẩm OCOP của các địa phương, thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Trong đó, đã triển khai xây dựng, phát triển từ 15 đến 20 nhãn hiệu hỗn hợp cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh dưới các hình thức xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể như: “Gạo Phú Thiện-Gia Lai”, “Rau An Khê-Gia Lai”; hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Phở khô Gia Lai”, “Khoai lang Lệ Cần – Đak Đoa – Gia Lai”, “Rau An Sơn-Đak Pơ”, “Chôm chôm Ia Grai – Gia Lai”; xây dựng và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho các sản phẩm chanh dây và cà phê của tỉnh; hướng dẫn 10 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký mã số mã vạch… Đến nay, đã có 2 nhãn hiệu chứng nhận được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận bảo hộ là “Rau An Khê” và “Gạo Phú Thiện”. Có thể nói, việc triển khai xây dựng nhãn hiệu là cơ hội để các sản phẩm chủ lực của tỉnh tạo lập được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển vùng sản xuất sản phẩm tương xứng với tiềm năng của địa phương./.

