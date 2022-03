Gia Lai đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường quốc tế 

Gia Lai là tỉnh có tiềm năng lớn trong xuất khẩu nông sản. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nhiều nước trên thế giới. Hiện toàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tại thị trường của gần 40 quốc gia, trong đó xuất khẩu qua các quốc gia thuộc châu Âu chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Năm 2021, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) để đưa sản phẩm vào thị trường EU. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đã đạt trên 172 triệu USD, tăng hơn 40% so với năm 2020, trong đó thị trường EU chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu. Mới đây, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 10 mã số vùng trồng chuối tại các huyện: Chư Prông, Đak Đoa, Mang Yang và 13 cơ sở đóng gói các loại hoa quả tươi của Gia Lai được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố giúp xuất khẩu nông sản của Gia Lai khởi sắc trong thời gian qua đó là các doanh nghiệp đã đẩy mạnh tiếp cận các sàn thương mại điện tử quốc tế để tìm kiếm khách hàng. Mục tiêu xuất khẩu năm 2022 của Gia Lai là 660 triệu USD, tăng 8,2% so với năm 2021. Một số doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã từng bước mở rộng quy mô sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT trong việc tạo điều kiện khai thác tối đa những ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do, tình hình xuất khẩu nông sản của Gia Lai năm 2022 dự báo sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra./.

Trương Trang, R.Piên

Lượt xem: