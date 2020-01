Gia Lai đấu tranh với các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Để chủ động trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không để bị động trong mọi tình huống. Chính sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất nhiều vụ án, đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phóng sự ghi nhận tại thành phố Pleiku.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Công an thành phố Pleiku đã phát hiện 14 vụ với 19 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 100,0277gr ma túy dạng khay, 43,7 viên thuốc lắc, 18 gói ketamine, 3 cây cần sa. Đặc biệt trong thời gian này, Công an thành phố Pleiku đã triệt phá 22 điểm với 170 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây nhất, vào lúc gần 22h ngày 7.1.2020, Công an thành phố Pleiku tiến hành kiểm tra quán Karaoke Chiều Thứ Tư tại đường Wừu, phường Ia Kring và xác định có 20/21 đối tượng trong 3 phòng hát dương tính với ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng còn phát hiện đối tượng Hoàng Bá Khánh (sinh năm 1994, trú tại huyện Mang Yang) có hành vi tàng trữ 1 gói nilon mà Khánh khai là ma túy dạng khay.

Đối tượng Hoàng Bá Khánh khai nhận: “Bữa e mua 700 nghìn về sử dụng, sử dụng được 1 ít thì còn lại ở trên bàn thì công an ập vào bắt. Hành động của em thì em rất hối hận và sai”.

Đại úy Lại Minh Việt – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Các đối tượng hoạt động mua, bán ma túy thì hết sức tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Nhiều đối tượng hoạt động thì trang bị các công cụ hỗ trợ, hung khí để sẵn sàng chống đối cơ quan công an bắt giữ. Thủ đoạn hoạt động thì lén lút, bí mật và có sự cấu kết với các đối tượng cảnh giới, phân công để hoạt động phạm pháp về ma túy”.

Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, chính vì thế mà hoạt động tội phạm diễn ra khá phức tạp. Với quyết tâm không để bị động trong mọi tình huống, Công an thành phố Pleiku đã thành lập nhiều tổ công tác, bám nắm địa bàn, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm. Và trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ( từ ngày 15.12.2019 đến nay), đơn vị đã phát hiện 28 vụ vi phạm về kinh tế – môi trường, triệt phá 2 điểm cờ bạc, bắt giữ 8 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép và điều tra làm rõ 7 vụ xâm phạm trật tự xã hội.

Thượng tá Hoàng Văn Huân – Phó Trưởng Công an thành phố Pleiku cho biết: “ lực lượng đã chỉ đạo và thành lập các tổ tuần tra khép kín địa bàn 24h. Trong đó có các tổ công an đặc biệt mà Công an thành phố Pleiku thành lập do Cảnh sát Hình sự chủ trì, tuần tra để mà phòng chống cướp, cướp giật cũng như là cố ý gây thương tích ở các địa bàn trọng yếu. Bên cạnh đó thì chúng tôi có 1 tổ công tác được lãnh đạo Công an thành phố Pleiku cử đến phối hợp với các địa bàn vùng ven để trấn áp các đối tượng đánh bạc”.

Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự giúp nhân dân đón Tết trong yên vui là nhiệm vụ quan trọng hiện được toàn lực lượng công an trên địa bàn tỉnh triển khai. Đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý, Công an tỉnh Gia Lai sẽ huy động tối đa lực lượng, bám nắm địa bàn để xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động trong mọi tình huống./.

Đoàn Bình, Ksor Tuối

