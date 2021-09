Gia Lai có khoảng 1.900 ha bơ đang thu hoạch với sản lượng dự kiến 17.784 tấn

Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và PTNT, hiện toàn tỉnh có hơn 2.500 ha bơ.

Trong đó, có khoảng 1.900 ha bơ đã cho sản phẩm, năng suất dự kiến 95tạ/ha, sản lượng dự kiến 17.784 tấn. Năm nay giá bơ giảm so với cùng kỳ năm trước, giá bán hiện dao động từ 8.000 – 15.000 đồng/kg, trong khi đó năm 2020 giá bơ dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá bơ giảm so với năm trước một phần do sản lượng thu hoạch lớn dẫn đến nguồn cung lớn hơn cầu, một phần do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm nên người sản xuất phải giảm giá thành để xuất hàng đi. Sản lượng bơ chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh và xuất đi các tỉnh miền Trung. Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức cấp đông bơ để xuất khẩu đi các thị trường nước ngoài như Singapor, Malaysia…

Lê Thư, Phi Long

