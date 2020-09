Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Với quan điểm hướng đến thực chất trong công tác kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai chủ trương không chạy theo thành tích mà chú trọng lợi ích cho người dạy, người học trong môi trường giáo dục đạt chuẩn thực sự.

Kết thúc năm học 2019 – 2020, tỉnh Gia Lai có 373/758 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 49,21% tăng 217 trường so với năm 2015. Một số địa phương có số trường đạt chuẩn quốc gia nhiều nhất gồm Tp. Pleiku; Kbang; Chư Sê , Đăk Đoa,… Để đạt được số trường đạt chuẩn quốc gia đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, ngành GD&ĐT đã đề ra nhiều giải pháp, hội đủ các tiểu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT như công tác tổ chức nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chất lượng giáo dục; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Riêng việc kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 phải đạt 70 đến 85% số tiêu chuẩn mới được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia. Trong thời gian tới, ngành sẽ tăng cường chấn chỉnh những đơn vị thiếu quyết tâm trong xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó góp phần tạo điều kiện để các trường không ngừng nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu quả giáo dục./.

Lệ Xuân, Huy Toàn

