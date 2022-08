Gia Lai có 27 đơn vị sự nghiệp y tế công lập được giao quyền tự chủ theo 03 mức

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính từ năm 2017 và đến nay toàn tỉnh có 27 đơn vị sự nghiệp y tế công lập được giao quyền tự chủ theo 03 mức.

Cụ thể trong tổng số 27 đơn vị sự nghiệp y tế công lập được giao quyền tự chủ thì có 04 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện 331 và Trung tâm Giám định y khoa); 21 đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (gồm: Bệnh viện Y dược cổ truyền-phục hồi chức năng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Trung tâm Pháp y và 17 Trung tâm y tế tuyến huyện); 02 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (gồm: Trung tâm Kiểm nghiệm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Tuy nhiên, trong hai năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các đơn vị điều trị đã được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị Covid-19, tập trung thu dung, cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 nên số lượt người dân đến khám, điều trị các bệnh thông thường giảm rất mạnh, dẫn đến nguồn thu thiếu hụt; nhiều đơn vị không đủ kinh phí trả lương. Trước tình hình này, UBND tỉnh đã cấp kinh phí chi trả đủ lương, phụ cấp và các khoản phải trả theo lương đầy đủ cho nhân viên y tế đến tháng 6/2022. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định; nhất là tiền lương, tiền công, các chế độ, chính sách, các khoản đóng BHXH, BHYT cho cán bộ, viên chức, nhân viên của một số bệnh viện, trung tâm y tế do nguồn thu thiếu hụt để kịp thời giải quyết khó khăn, đảm bảo đời sống cho nhân viên y tế. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ đánh giá đầy đủ, nghiêm túc việc giao và thực hiện tự chủ của các bệnh viện, trung tâm y tế; nghiên cứu, đề xuất giao tự chủ trong thời gian tới cho các đơn vị trực thuộc phù hợp, hiệu quả, đúng quy định./.

Mỹ Tiến, R’Piên

