Gia Lai có 09 dự án xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Giai đoạn 2015 – 2020, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ và triển khai 09 dự án xác lập quyền sở hữu trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu hỗn hợp cộng đồng cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh.

Trong đó 06 dự án có nhãn hiệu chứng nhận là : Rau An Khê; Gạo Phú Thiện; Khoai lang Lệ Cần – Đak Đoa; Chôm Chôm Ia Grai; Rau An Sơn – Đak Pơ; Phở khô Gia Lai và 03 chỉ dẫn địa lý gồm: Gạo Ba Chăm – Mang Yang; Cà phê; Chanh dây. Việc quan tâm xác lập quyền sở hữu trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu hỗn hợp cộng đồng cho các sản phẩm đã tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo đà phát triển các ngành nghề truyền thống góp phần thúc đẩy nông nghiệp nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, việc xây dựng chỉ dẫn địa lý được gắn trên sản phẩm giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, tránh rủi ro từ việc sử dụng hàng hoá giả mạo, kém chất lượng.

Thúy Diện, Duy Linh

Lượt xem: 4