Gia Lai – Có 02 doanh nghiệp được công nhận là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Chính phủ, tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành được 10 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 3.820 ha. Có 02 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đó là: Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú và Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú được Bộ NN & PTNT cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô sản xuất khoảng 05 ha, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun bán tự động, nhà lồng… để gieo trồng và sản xuất các loại rau đảm bảo chất lượng, thân thiện với môi trường. Sản phẩm rau của Công ty được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tiêu thụ chủ yếu tại các hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn…trên địa bàn tỉnh. Còn Công ty cổ phần chè Bàu Cạn được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất chè, cà phê, bơ an toàn thực phẩm./.

Bích Thủy, Thanh Sáng

